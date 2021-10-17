الدبيبة وشكشك يتفقان على عدة نقاط لمعالجة 7 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 06:13 مساء
لقاء الدبيبة وشكشك بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأحد 17 أكتوبر 2021. (ديوان المحاسبة)

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على عدة نقاط لمعالجة 7 ملفات متعلقة بالتنمية وقطاعات الصحة والمالية والزراعة.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء شكشك والدبيبة يأتي في إطار تنفيذ الاختصاصات المناطة بالديوان، موضحًا أن اللقاء خُصِّص لاستعراض ملاحظات الديوان حول بعض الملفات المهمة.

وأوضح الديوان أن النقاش بين الدبيبة وشكشك خلُص إلى الاتفاق على النقاط التالية:
- تفعيل المشاريع التنموية وأهمية استكمالها بصورة متوازنة وتحت مظلة العدالة الاجتماعية.
- ضرورة إنهاء أعمال المراجعة لديون العلاج بالخارج، مع سرعة إجراء التحويلات المرتبطة بعلاج الأورام.
- المباشرة في توطين العلاج من خلال دعم القطاع الصحي وتهيئة البيئة المناسبة لذلك.
- اعتماد مشروع لائحة حوكمة الشركات التي تقدم بها الديوان منذ فترة سابقة والقيام بالإجراءات اللازمة لمباشرة العمل بها.
- إنجاز جميع التسويات المتعلقة بالمرتبات مع العمل على الانتهاء من جدول المرتبات الموحد.
- الاتفاق على أهمية وضع خطة عملية واضحة المعالم والأهداف لإشراك القطاع الخاص بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات أبناء الوطن في الدفع بعجلة التنمية.
-  تخصيص مبلغ مناسب لدعم مربي المواشي بما يضمن استدامة نشاطهم والمحافظة على الثروة الحيوانية.

- الدبيبة وشكشك يتفقان على تفعيل لائحة حوكمة شركات لم تصدر قراراتها التنظيمية
- اجتماع بين الدبيبة وشكشك لبحث «عراقيل تنفيذ خطة الحكومة»
- الدبيبة وشكشك يتفقان على «رقابة مسبقة» لإتمام إجراءات الملفات العاجلة

وأضاف ديوان المحاسبة أن شكشك استعرض مع الدبيبة في ختام اللقاء أهم الملاحظات التي تم رصدها من خلال الحواريات والجولات الميدانية التي تمت في مختلف البلديات، منوهًا إلى أن تقارير تفصيلية لكل حالة ستحال لضمان معالجتها بالصورة المناسبة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة وشكشك خُصِّص لمتابعة تفعيل المشاريع التنموية التي انطلقت في عدد من المدن وكذلك المشاريع المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة والعمل على وضع آليات متابعة تسهم في تسريع عجلة البناء.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء تطرق إلى ملف العلاج بالداخل والخارج والعمل على متابعة عمل اللجان المكلفة لمراجعة الديون واعتمادها، مؤكدًا اتفاق شكشك والدبيبة «على تفعيل لائحة حوكمة الشركات والتي لم يتم إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بها».

حضر اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان المحاسبة كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ووكيل ديوان المحاسبة وعدد من مديري الإدارات بالديوان.

لقاء الدبيبة وشكشك بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، الأحد 17 أكتوبر 2021. (ديوان المحاسبة)
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