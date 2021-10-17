الدبيبة وشكشك يتفقان على تفعيل لائحة حوكمة شركات لم تصدر قراراتها التنظيمية

لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في العاصمة طرابلس، 17 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على تفعيل لائحة حوكمة الشركات، التي لم تصدر قراراتها التنظيمية.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد خُصِّص اجتماع الدبيبة وشكشك الإثنين، «لمتابعة تفعيل المشاريع التنموية التي انطلقت في عدد من المدن، والمشاريع المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة، والعمل على وضع آليات متابعة تسهم في تسريع عجلة البناء».

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كما تطرق اللقاء لملف العلاج بالداخل والخارج، والعمل على متابعة عمل اللجان المكلفة مراجعة الديون واعتمادها. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووكيل ديوان المحاسبة وعدد من مديري الإدارات بالديوان.