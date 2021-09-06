شكشك: رؤية متكاملة لتخصيص مليار دينار لمشروعات الطرق بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 02:33 مساء
شكشك خلال لقاء مع عمداء بلديات بالجنوب، 6 سبتمبر 2021. (ديوان المحاسبة)

قال رئيس جهاز ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إنه سيعقد اجتماعا غدا مع الجهاز المختص بشأن تخصيص مبلغ مليار دينار لمشروعات الطرق بالجنوب، مشيرا إلى أن الجهاز أوضح أن لديه رؤية متكاملة حول الموضوع سيتم مناقشتها وعرضها .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس ديوان المحاسبة، صباح الإثنين، بمجموعة من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية لبلديات كل من الشويرف، وأوباري، والقطرون، وبنت بية، والغريفة، إلى جانب الإدارات المختصة بديوان المحاسبة.

وأشار شكشك إلى «التغلب على مشكلة نقص الوقود من خلال مكافحة التهريب، عبر تبني منظومة التتبع»، موضحا أن «الديوان سيتبنى تنظيم ورشة عمل بعد غدٍ بحضور عمداء البلديات وشركة البريقة والشركة المختصة بالمنظومة، بحيث يتم الاتفاق على آلية تنفيذية لتبني المنظومة والشروع في تنفيذها».

خصخصة مستشفى أوباري

ولفت إلى أن «أحد أهم الحلول لسوء الخدمات الصحية تكمن في خصخصة إدارة المستشفيات، وهو مفهوم يحظى بقناعة تامة لدى وزير ووكيل وزارة الصحة».

وأوضح أن «مستشفى أوباري جاهز من حيث الإمكانيات المادية، ويمكن الشروع في إسناد إدارته إلى شركة خاصة ومختصة في هذا المجال بحيث يعتبر كمشروع تجريبي يعمم على بقية المستشفيات لاحقا، وسيتم ترتيب عقد اجتماع مع وزير الصحة لتناول الإجراءات التنفيذية للموضوع».

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وأشار رئيس الديوان إلى أن الديوان قد شكل لجنة للفحص المصاحب لكافة الأموال المخصصة لبند المكافآت المالية للعاملين في مجال كورونا، وأن الحقوق محفوظة لمستحقيها وسيتم تباعا دفعها حسب أولوية الاستحقاق.

وأكد شكشك أهمية نقطة الإسعاف والطوارئ ببلدية الشويرف، منوها إلى أن وزير الصحة لن يتأخر في اعتماد مثل هذا الإجراء والذي سيطرح عليه خلال الاجتماع المخصص لموضوع مستشفى أوباري العام.

شكشك خلال لقاء مع عمداء بلديات بالجنوب، 6 سبتمبر 2021. (ديوان المحاسبة)
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