«المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف لمشروعات تنمية بعشرة مليارات دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 05:31 مساء
من لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط، فاخر بوفرنة، 1 سبتمبر 2021. (ديوان المحاسبة)

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير التخطيط، فاخر بوفرنة، الضوابط المتعلقة بإصدار تحويلات الصرف المتعلقة بمشروعات التنمية، لـ235 أمر صرف بنحو عشرة مليارات دينار.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة اليوم، خصِّص الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان المحاسبة والهياكل المختصة في الجهتين، علاء المسلاتي، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لأوامر الصرف المتعلقة بمشروعات التنمية.

فيما أكد شكشك أهمية وزارة التخطيط كإحدى حلقات الرقابة على المال العام، مضيفًا أن الاجتماع يهدُف إلى تكامل الإجراءات للدفع بعجلة التنمية والبدء في استكمال المشروعات.

وشدَّد على أهمية ترتيب الأولويات ووضوح الأهداف في هذه المرحلة، وعدم ارتباط المشروع بشخص أو جهة، «إنما لخدمة أهداف حقيقية لصالح المجتمع، ليصبح للإنفاق دلالة وأثر ملموس».

من جانبه لفت وزير التخطيط إلى أهمية الدور الذي يمارسه ديوان المحاسبة، «كخط دفاع أساسي على المال العام»، مضيفًا أن الوزارة على استعداد لمعالجة وتصحيح أية ملاحظات أو توصيات تصدر عن الديوان.

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وتركز النقاش خلال الاجتماع حول الموازنة، بين سداد الالتزامات السابقة، وضرورة البدء في استكمال المشروعات، حتى لا تستنفد المبالغ في سداد الالتزامات دون المباشرة في أعمال الاستكمال بصورة فعلية.

وبحسب البيان، خلُص النقاش لإعداد مجموعة من الضوابط والشروط تستهدف تحقيق الموازنة المطلوبة، مع دعوة وزير الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية الثلاثة ذات العلاقة، لمناقشة الضوابط المقترحة بحيث تصدر في صورتها النهائية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد أن كل هذه الضوابط والإجراءات لا يستهدف منها العرقلة أو الاتهام المسبق بسوء التصرف، و«إنما لزرع الثقة لدى جهات التنفيذ وضمان تحريك عجلة التنمية والبناء كونها البديل الوحيد للحرب والدمار».

من لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط، فاخر بوفرنة، 1 سبتمبر 2021. (ديوان المحاسبة)
من لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط، فاخر بوفرنة، 1 سبتمبر 2021. (ديوان المحاسبة)
من لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط، فاخر بوفرنة، 1 سبتمبر 2021. (ديوان المحاسبة)
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