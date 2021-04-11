الدبيبة وشكشك يتفقان على «رقابة مسبقة» لإتمام إجراءات الملفات العاجلة

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة, ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك «على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لإتمام إجراءات» الملفات العاجلة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر صفحته على «فيسبوك».
جاء الاتفاق خلال لقاء الدبيبة وشكشك، الذي عُـقد مساء اليوم الأحد، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، الذي جرى خلاله بحث عدد من الملفات المهمة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة وشكشك بحثا عددًا من الملفات العاجلة والأساسية أهمها ملفا الصحة والكهرباء.
وأوضح أن اللقاء جرت خلاله مناقشة الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.