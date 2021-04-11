الدبيبة وشكشك يتفقان على «رقابة مسبقة» لإتمام إجراءات الملفات العاجلة

لقاء الدبيبة وشكشك بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس. الأحد 11 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة, ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك «على آلية عمل تحقق رقابة مسبقة وسريعة لتوفير الوقت لإتمام إجراءات» الملفات العاجلة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال لقاء الدبيبة وشكشك، الذي عُـقد مساء اليوم الأحد، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، الذي جرى خلاله بحث عدد من الملفات المهمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة وشكشك بحثا عددًا من الملفات العاجلة والأساسية أهمها ملفا الصحة والكهرباء.

وأوضح أن اللقاء جرت خلاله مناقشة الإجراءات العاجلة لإصلاح الشبكة العامة للكهرباء، وجهود مكافحة جائحة كورونا، وتوفير علاج أمراض الكلى وعلاج الأورام، وتقليص عدد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

لقاء الدبيبة وشكشك بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس. الأحد 11 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة وشكشك بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس. الأحد 11 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة وشكشك بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس. الأحد 11 أبريل 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)