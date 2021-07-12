اجتماع بين الدبيبة وشكشك لبحث «عراقيل تنفيذ خطة الحكومة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 07:11 مساء
جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، 12 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإثنين، لبحث «العراقيل التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها»، لا سيما ما يخص الكهرباء والمواصلات.

عُقد اللقاء بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة لرئاسة الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع تطرق إلى «العراقيل التي تواجه الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية للعام 2021، خاصة في عدد من المشاريع الأساسية المتعلقة بمشروعات الكهرباء والمواصلات».

وأشار المكتب إلى الاتفاق مع ديوان المحاسبة على وضع آلية عملية لمتابعة الإجراءات التعاقدية المحالة للديوان.

جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، 12 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، 12 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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