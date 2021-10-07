تنظيم ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع نوفمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 01:34 صباحا
مقر وزارة الاقتصاد في طرابلس. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

فتحت اللجنة التحضيرية لملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باب المشاركة بفعاليات الملتقى الأول المزمع انعقاده خلال الفترة من 1 – 4 نوفمبر 2021، بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويتضمن الملتقى تنظيم المؤتمر العلمي تحت عنوان (المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني/ الواقع والطموح)، ومعرض ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدينة الرياضية طرابلس، وعقد ورش عمل، وطرح مبادرات منظمات المجتمع المدني؛ للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتطوير الرياديين وأصحاب الأفكار، وفق بيان لوزارة الاقتصاد على «فيسبوك».

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ومطلع الشهر الجاري، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بتنفيذ منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . جاء ذلك خلال لقاء عقده بمقر الوزارة، ضم وكيلي الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة، بحضور المديرين العامين ورؤساء الجهات التابعة، من أجل بدء تنفيذ المنظومة وإطلاقها بأقرب وقت ممكن.

وأشاد الوزير بالمبادرة المقدمة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بعدد 100 مشروع خلال الفترة القريبة بمختلف المناطق.

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