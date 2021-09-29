المنفي يناقش مع الجويلي دور غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 05:56 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، آمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، لمناقشة دور الغرفة في محاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والجويلي تناول أيضًا مناقشة بعض الملفات ذات العلاقة بالشأن العسكري بالمنطقة الغربية، وكذلك سُبل دعم المؤسسة العسكرية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

- ثلاث ملفات تتصدر مناقشات المنفي مع قائد «أفريكوم»
- للمرة الأولى وبحضور قائد «أفريكوم».. لجنة «5+5» تجتمع في طرابلس
- الدبيبة يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا التطورات الأمنية في ليبيا
- ملف إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي على طاولة مباحثات الدبيبة وقائد «أفريكوم»

يأتي اللقاء بعد يوم من اجتماع المنفي مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند بحضور المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذين زارا طرابلس، أمس الثلاثاء.

والتقى الوفد الأميركي مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، كما حضر اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي عُقِد للمرة الأولى في العاصمة طرابلس منذ تشكيل اللجنة.

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