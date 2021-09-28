الدبيبة يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا التطورات الأمنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 02:21 مساء
الجنرال تاونسند مع الدبيبة، ونورلاند, 28 سبتمبر 2021, (السفارة الأميركية في ليبيا)

قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، التقى قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال تاونسند، اليوم الثلاثاء؛ إذ بحث اللقاء التطورات الأمنية في ليبيا.

وأوضحت السفارة، في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن اللقاء، ناقش «التطورات في قطاع الأمن الليبي»، وكيف ستكون الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل، «في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي من دون تدخل أجنبي».

ونشرت السفارة صورة من اللقاء الذي ظهر فيه، السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

- السفارة الأميركية: التعاون العسكري يساعد ليبيا على التعافي من الصراع

وفي وقت سابق من اليوم قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن التعاون العسكري الأميركي يمكن أن «يساعد ليبيا على تحسين قدرتها على إزالة الذخائر غير المنفجرة، التي جلبتها جهات أجنبية إلى ليبيا، وعلى الاستمرار في التعافي من الصراع».

جاء ذلك تعليقًا من السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر»، على إعلان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» اجتماع فنيي القنابل العسكريين والمدنيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلان من ليبيا، في ولاية أيوا الأميركية «لتبادل الخبرات في مكافحة العبوات الناسفة».

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