ثلاث ملفات تتصدر مناقشات المنفي مع قائد «أفريكوم»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 06:03 مساء
المنفي يتوسط قائد «أفريكوم» والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا. (المجلس الرئاسي)

تصدرت ثلاث ملفات المناقشات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند، الذي التقاه اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس بحضور المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشار نورلاند.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وقائد «أفريكوم» جرى خلاله بحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة، ومناقشة جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي، ضافة إلى بحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

ووصل قائد «أفريكوم» في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس رفقة السفير ريتشارد نورلاند، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة وحضرا الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس منذ تشكيلها.

- للمرة الأولى وبحضور قائد «أفريكوم».. لجنة «5+5» تجتمع في طرابلس
- الدبيبة يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا التطورات الأمنية في ليبيا
- ملف إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي على طاولة مباحثات الدبيبة وقائد «أفريكوم»

ووصفت السفارة الأميركية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس بأنه «خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني».

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة ثانية أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر (2020) لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية».

لقاء المنفي مع قائد «أفريكوم» والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في طرابلس، الثلاثاء 28 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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