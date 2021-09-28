للمرة الأولى وبحضور قائد «أفريكوم».. لجنة «5+5» تجتمع في طرابلس

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعهم في طرابلس، الثلاثاء 28 سبتمبر 2021. (فيديو بثته السفارة الأميركية)

اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ تأسيسها وعقد اجتماعاتها في جنيف في صيف العام 2020، وذلك بحضور قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفين تاونسند ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت السفارة الأميركية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» إن «الاجتماع الشخصي المشترك اليوم للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في طرابلس والذي انضم إليه الجنرال تاونسند والسفير نورلاند يُعدُّ خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني».

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة ثانية أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر (2020) لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية».

- الدبيبة يبحث مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا التطورات الأمنية في ليبيا

- ملف إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي على طاولة مباحثات الدبيبة وقائد «أفريكوم»

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم، مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ستيفين تاونسند، «ملف إخراج المرتزقة وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي».

وبحث الاجتماع «تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي»، وملف إخراج «المرتزقة» وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن، كما اتفق الحضور على «مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك»، بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية، فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

وأعلنت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في كلمتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عُقِد في نيويورك يوم 22 سبتمبر، أن «لجنة 5+5 ستعقد اجتماعًا مهمًا يوم 28 سبتمبر الجاري لوضع جدول زمني وخطة للانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الاجانب والمرتزقة».

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في طرابلس، الثلاثاء 28 سبتمبر 2021. (فيديو بثته السفارة الأميركية)

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في طرابلس، الثلاثاء 28 سبتمبر 2021. (فيديو بثته السفارة الأميركية)