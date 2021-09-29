استكمال فرز ملفات المرشحين لوظيفة مختاري المحلات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 05:08 مساء
اجتماع اللجنة المكلفة بفرز ملفات المرشحين لمختاري المحلات في سرت. (الإنترنت)

استكملت اللجنة المكلفة بقرار عميد المجلس البلدي سرت رقم (1) لسنة 2021، فرز ملفات المرشحين المتقدمين لشغل وظيفة مختار محلة وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012.

وتضم اللجنة المشكلة برئاسة عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب، صالح عيادة، مديري مكاتب شؤون المحلات والمتابعة والشؤون القانونية ببلدية سرت.

واتفقت اللجنة في ختام أعمالها على تحديد موعد إجراء امتحانات القبول التي ستكون تحريرية وشفوية، والذي سيجري الإعلان عنه في وقت لاحق.

وقال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عدد المحلات التي سيجري تعيين مختارين لها في البلدية يبلغ 16 محلة، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لشغل الوظيفة بلغ أكثر من 50 مرشحًا.

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