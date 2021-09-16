الرئيس التونسي يوجه بفتح المعابر مع ليبيا بدءا من غد الجمعة

قيس سعيد خلال لقائه وزراء الخارجية والداخلية والصحة التونسيين، 16 سبتمبر 2021، (الرئاسة التونسية)

وجَّه الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر مع ليبيا، بداية من غدٍ الجمعة، في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، والمكلّف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، والمكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي مرابط، بعد إطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية - الليبية، حسب بيان الرئاسة التونسية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

توجيه بالتنسيق مع السلطات الليبية في التلقيح ضد «كورونا» بالمعابر

وأكد سعيد ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشددًا على أنه قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين، و«أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر والحدود».

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وأمر الرئيس التونسي بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس «كورونا» المستجد في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.