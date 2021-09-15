المجتمعون في «جربة» يعتمدون البروتوكول الصحي والأمني بين ليبيا وتونس استعدادا لفتح الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 06:01 مساء
الوفدان الوزاريان الليبي والتونسي المجتمعان في جربة التونسية, 15 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

اتفق الوفدان الوزاريان الليبي والتونسي المجتمعان في جربة التونسية، على اعتماد البروتوكول الصحي والأمني بين البلدين.

فيما تقرر إحالة البروتوكول لرئاسة الحكومة الليبية ولرئاسة الجمهورية التونسية، لاعتماد ما اتُفق عليه، وفتح الحدود والمعابر في إعلان رئاسي تونسي - ليبي مشترك.

وناقش وزراء الداخلية والصحة بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من القيادات الأمنية، اليوم، مع نظرائهم التونسيين الترتيبات النهائية لإعادة فتح الحدود وتخفيف القيود المفروضة بموجب البروتوكولات الصحية، على حركة المسافرين ونقل البضائع بين البلدين، بحسب منصة «حكومتنا».

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ووصل في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية اللواء خالد مازن رفقة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، وعدد من القيادات الأمنية إلى مدينة جربة التونسية؛ حيث مقر الاجتماع وكان في استقبالهم نظراؤهم التونسيون.

ولا تزال الحدود بين ليبيا وتونس مغلقة منذ منتصف يوليو الماضي، كما توقفت الرحلات الجوية بين البلدين، على خلفية الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطات في طرابلس وتونس بسبب جاحة فيروس «كورونا».

الوفدان الوزاريان الليبي والتونسي المجتمعان في جربة التونسية, 15 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)
الوفدان الوزاريان الليبي والتونسي المجتمعان في جربة التونسية, 15 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)
الوفدان الوزاريان الليبي والتونسي المجتمعان في جربة التونسية, 15 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)
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