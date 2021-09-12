مفوضية الانتخابات تتسلم رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 05:44 مساء
شعار المفوضية العليا للانتخابات، (أرشيفية: الإنترنت)

تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وقالت المفوضية إن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وحثت سفارات أميركيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الجهات الليبية الفاعلة على «ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021».

- بيان خماسي أوروبي أميركي يحث على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر
- 22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح
- ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
- «النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية

 وقالت السفارات الخمس في بيان مشترك اليوم إن هذه الانتخابات «هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا»، مشددة على ضرورة «احترام نتائجها من قبل الجميع».

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، في 9 سبتمبر، أن المجلس أرسل قانون انتخاب رئيس الدولة إلى مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

لكن أعضاء في مجلس النواب أعربوا عن «استغرابهم» من عدم التصويت على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلين في بيان مشترك إن هذا الأمر مخالف للوائح، وإنه «عرقلة للانتخابات».

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