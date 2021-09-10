22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 03:05 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق، 31 أغسطس 2021. (مجلس النواب)

أعرب 22 عضوًا في مجلس النواب عن «استغرابهم» من عدم التصويت على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، قائلين إن هذا الأمر مخالف للوائح، وإنه «عرقلة للانتخابات».

وقال النواب، في بيان: «المجلس لم يصوت على مشروع قانون انتخابات رئيس الدولة في أي جلسة من جلساته السابقة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون، وإن ما حدث في الجلسات السابقة كان مناقشة القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية لإعداد صياغة نهائية للقانون للتصويت عليه، وهو ما لم يحدث».

وأعلن مجلس النواب أمس الخميس، إرسال  نسخة من القانون، إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية، وسبق أن قال المستشار الإعلامي لرئاسة للمجلس فتحي المريمي في تصريح بتاريخ 21 أغسطس، إن مشروع القانون قد «أُحيل للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لصياغة الملاحظات والتعديلات، ومن ثم يوقع عليه رئيس مجلس النواب ليكون قرارًا قابلًا للتنفيذ»».

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وأضاف البيان: «وعليه، فإن أعضاء المجلس يبدون استغرابهم من هذا التصرف المخالف للوائح والنظم المعمول بها، ويحمِّلون المسؤولية الكاملة لهئية رئاسة مجلس النواب عن هذا الإجراء باعتباره يتعارض مع الإعلان الدستوري الموقت وتعديلاته والاتفاق السياسي والنظام الداخلي لعمل المجلس، واعتبار ذلك عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل».

الموقعون:
1 - عائشة شلابي
2 - أبوبكر سعيد
3 - الصادق الكحيلي
4 - فرج عبدالمالك
5 - عبدالغني الفطيسي
6 - محمد راشد
7 - أبوالخير الشعاب
8 - جلال الشويهدي
9 - عبدالمنعم بالكور
10 - كمال الجمال
11 - ربيعة الفقيه
12 - كمال الشلبي
13 - محمد آدم
14 - عبدالناصر بن نافع
15 - حسن جاب الله
16 - سالم قنيدي
17 - أيمن سيف النصر
18 - عمار الأيلق
19 - ميلود الأسود
20 - محمد الرعيش
21 - محمد العباني
22 - عبدالوهاب زولية

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