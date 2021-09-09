ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»

جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 17 أغسطس 2021. (مجلس النواب)

تضمن قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته عددًا من الشروط الواجب توفُّرها في المرشح للمنصب، منها أن يكون ليبيًا مسلمًا لا يحمل جنسية أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية ولم تصدر ضده أي أحكام مخلة بالشرف.

كما حدَّد القانون، الصادر عن مجلس النواب برقم 1 للعام 2021، اختصاصات الرئيس ومنها اختيار رئيس الوزراء ونائبه، على أن يكون كل منهما من أقاليم مختلفة، إضافة إلى تمثيل الدولة خارجيًا وعقد الاتفاقات.



شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة:

- أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.

- ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

- ألا يكون متزوجًا من غير ليبية.

- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.

- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية.

- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر.

- أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد خمسة آلاف ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد، وفقًا للإجراءات التي تضعها المفوضية.

- ألا يكون موظفًا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوًا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.

- أية شروط أخرى ينص عليها القانون.