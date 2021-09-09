«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 02:15 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة قانون انتخاب الرئيس، 16 أغسطس 2021. (لقطة من فيديو)

صرَّح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الخميس، بأن المجلس أرسل القانون رقم 1 للعام 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

وفي الرسالة الموجهة إلى رئيس البعثة الأممية يان كوبيش، قال مدير شؤون الرئاسة بـ«النواب» عوض الفيتوري، إن مجلس النواب «الجهة التشريعية الشرعية في ليبيا»، وإنه أصدر القانون «في إطار سعيه للوفاء بالالتزامات المناطة به بشأن سن التشريعات وإصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية».

وأشار المريمي، إلى أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح صادق على القانون، وبذلك صار «قرارًا قابلًا للتنفيذ»، وهو ما يتناقض مع تصريح سابق للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، قال فيه إن اللجنة التشريعية ستعد الصياغة النهائية لمشروع القانون، ثم يطرح مجددًا على الأعضاء من أجل التصويت عليه وإصداره، وذلك «بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل».

وفي 17 أغسطس الماضي، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، موافقة المجلس على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل، مشيرًا إلى إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.

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ودارت مداولات بين نواب على مدار عدة جلسات بخصوص القانون، والاشتراطات الخاصة بالترشح؛ حيث اقترح البعض إلغاء بند التزكية، وهو ما قوبل برفض آخرين الذين تحدثوا عن زيادة عدد الناخبين المطلوبين لأجل التزكية، في حين اقترح نواب عقد الانتخابات الرئاسية بنظام القائمة، أي ينتخب رئيس الدولة ونائبه ورئيس الوزراء جميعًا في قائمة واحدة، ولفت نواب إلى أهمية استكمال توحيد المؤسسة العسكرية كشرط لإنجاح الانتخابات، فيما طرح آخرون تحديد نسب مئوية من كل إقليم لإجازة الترشح، ودعا البعض إلى إجراء الانتخابات الرئاسية على أساس الدوائر الانتخابية الثلاثة، في الغرب والشرق والجنوب.

وفيما يتعلق بالاختصاصات، فقد سادت حالة من الجدل بين النواب؛ إذ اقترح أعضاء منحه حقوقًا منها حل البرلمان والحكومة، فيما حذر الطرف الرافض للمقترح من التوسع في منح الصلاحيات.

وسبق أن حدد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مطلع سبتمبر الجاري كموعد أخير لاستلام القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن المفوضية تعاني معضلة تتمثل في تحديد موعد الانتخابات قبل اعتماد القاعدة الدستورية.

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