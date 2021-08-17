مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 05:25 مساء

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب الليبي، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية قبل طرحه على الأعضاء للتصويت استعدادًا لإصداره، وذلك «بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأكد مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»، أن البند المتعلق بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب «لا خلاف عليه» بين الأعضاء، مشيرًا إلى أن القانون لم يصدر بعد في صيغته النهائية.

وأضاف بليحق أن المجلس عمَّم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 «المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة» على أعضاء المجلس بعد أن أُحيل للمجلس، أمس الإثنين. 

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