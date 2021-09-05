تسجيل 21 إصابة بفيروس «كورونا» في إجدابيا و17 حالة شفاء

جانب من أعمال تعقيم المؤسسات لمجابهة «كورونا» في أجدابيا. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا – إجدابيا»، تسجيل 21 إصابة بفيروس «كورونا» في البلدية اليوم الأحد، و17 حالة شفاء.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا تسلم 101 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 80 حالة، فيما تأكدت إصابة 21 حالة، منها 11 جديدة و10 مخالطة.

وفي وقت سابق قال عضو اللجنة العلمية المنبثقة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أيمن بشكم، إن ارتفاع الوضع الوبائي وزيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، في مصر، يؤثر على المنطقة الشرقية في ليبيا، مضيفًا أن الشرق الليبي يشهد ارتفاعًا في أعداد الحالات المسجلة، حيث تراوحت نسبة الزيادات الأسبوعية في أعداد الحالات النشطة بين 18 و65% الأسبوع الماضي.

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وتابع بشكم، في النشرة الوبائية الأسبوعية للوضع الوبائي في ليبيا، التي نشرها المركز الوطني السبت، أن الوضع الوبائي في مدن غرب وجنوب البلاد، يعتبر حرجًا رغم الانخفاض النسبي في عدد الحالات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتكثيف حملات التطعيم، لمواجهة الجائحة.