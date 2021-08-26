بنغازي: القبض على تشكيل عصابي يصور الأطفال في أوضاع مخلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 07:39 مساء
متهم من بين عناصر التشكيل العصابي المتهم بتصوير الأطفال في أوضاع مخلة. (مديرية أمن بنغازي)

أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي يقوم بتصوير الأطفال في أوضاع مخلة، ويطالب ذويهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه المقاطع.

وأوضحت أن قسم التحريات العامة باشر إجراءات البحث والتحري وكشف هوية جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا التشكيل، وهم أربعة أشخاص، حسب بيان صادر عن المديرية، أمس الأربعاء.

وأشارت إلى تحديد أماكن وجود عناصر التشكيل والتواصل مع ضحية من الأطفال بحضور والده، وجرى الاستماع إلى أقوال كل منهما، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة.

وأمرت النيابة بإحضار الجناة وضبطهم على وجه السرعة؛ فيما جرى إعداد كمين وضبط أحد الأطراف، ثم الانتقال به إلى القسم.

وبالاستدلال معه حول الوقائع ووضعه بالحجز القانوني جرى استدراج بقية أطراف التشكيل العصابي تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

متهم من بين عناصر التشكيل العصابي المتهم بتصوير الأطفال في أوضاع مخلة. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من صنعاء إلى صعدة.. دراجون يمنيون ينطلقون في «رحلة السلام»
عربى
قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم.. غياب لاعبي ريال مدريد واستبعاد بيدري
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تكشف لـ«الوسط» مقترح إقامة الدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا
طب وصحة
الرئاسة التركية عن العلاقات مع مصر والسعودية: تطورات إيجابية قد تحدث قريبا
عربى
واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا
اقتصاد
خبراء «الصحة العالمية» يحذرون من «توقف» البحث عن منشأ وباء «كوفيد-19»
دولى
الجيش التركي يغادر أفغانستان
دولى
السودان يوضح تأثير سد إثيوبيا على فيضانات هذا العام
دولى
حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
ثقافة وفن
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: تصرف ريال مدريد لضم مبابي غير محترم
رياضة عالمية
بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
عربى
«فرانس برس»: تلوث «كارثي» يضرب شواطئ العاصمة الليبية طرابلس
ليبيا
«المركزي» ببنغازي ينتقد «تجاهله» في اجتماعات توحيد المصرف.. ويطالب الكبير ...
ليبيا
لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟