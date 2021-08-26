بنغازي: القبض على تشكيل عصابي يصور الأطفال في أوضاع مخلة

متهم من بين عناصر التشكيل العصابي المتهم بتصوير الأطفال في أوضاع مخلة. (مديرية أمن بنغازي)

أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي يقوم بتصوير الأطفال في أوضاع مخلة، ويطالب ذويهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر هذه المقاطع.

وأوضحت أن قسم التحريات العامة باشر إجراءات البحث والتحري وكشف هوية جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا التشكيل، وهم أربعة أشخاص، حسب بيان صادر عن المديرية، أمس الأربعاء.

وأشارت إلى تحديد أماكن وجود عناصر التشكيل والتواصل مع ضحية من الأطفال بحضور والده، وجرى الاستماع إلى أقوال كل منهما، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة.

وأمرت النيابة بإحضار الجناة وضبطهم على وجه السرعة؛ فيما جرى إعداد كمين وضبط أحد الأطراف، ثم الانتقال به إلى القسم.

وبالاستدلال معه حول الوقائع ووضعه بالحجز القانوني جرى استدراج بقية أطراف التشكيل العصابي تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

متهم من بين عناصر التشكيل العصابي المتهم بتصوير الأطفال في أوضاع مخلة. (مديرية أمن بنغازي)