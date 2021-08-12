جفاف بحيرة سد وادي كعام (صور)

قاع بحيرة سد وادي كعام تتمدد فيه الشقوق جراء جفاف البحيرة. (وزارة الموارد المائية)

نشرت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا أظهرت جفاف بحيرة سد وادي كعام، الذي يبعد 145 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، مشيرة إلى ثلاث أسباب أدت إلى جفاف البحرية.

ونقلت الوزارة عبر صفحتها عن المهندس عبدالسلام العيلة «نتيجة لقلة سقوط الأمطار خلال السنتين 2020 / 2021 وعدم وجود أي فيضان لوادي كعام الذي كان يغذي بحيرة السد، وارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة التبخر في البحيرة وجفافها بالكامل»

ومن شأن جفاف بحيرة سد وادي كعام أن يؤثر سلبا على المزارع والمشاريع المحيطة بالسد والتي تعتمد عليه بشكل مباشر في إمدادات الري التي كانت تعتمد على البحيرة التي كانت تعمل على تخزين كميات كبيرة من مياه الأمطار سنويا.

قاع بحيرة سد وادي كعام تتمدد فيه الشقوق جراء جفاف البحيرة. (وزارة الموارد المائية)

قاع بحيرة سد وادي كعام تتمدد فيه الشقوق جراء جفاف البحيرة. (وزارة الموارد المائية)

قاع بحيرة سد وادي كعام تتمدد فيه الشقوق جراء جفاف البحيرة. (وزارة الموارد المائية)

قاع بحيرة سد وادي كعام تتمدد فيه الشقوق جراء جفاف البحيرة. (وزارة الموارد المائية)