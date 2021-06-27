ميناء بنغازي يستقبل 2850 سيارة وشاحنة من السوق الأوروبية

سيارات في ميناء بنغازي، 9 يونيو 2020، (صفحة إدارة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، السبت، 2850 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية، وفق ما أعلن الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي.

وقال الشهيبي في بيان منشور على صفحة إدارة الميناء بموقع «فيسبوك» إن سفينتا نقل السيارات « PELAGIC PIRANHA» و« SILVER SUN» دخلتا الميناء بحمولة من السيارات والشاحنات تقدر بنحو 1050 و1800 على التوالي.

- ميناء بنغازي يستقبل 669 حاوية بضائع وسلع

وفي 12 يونيو الجاري، استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري نحو 669 حاوية بضائع وسلع على متن عدد من السفن، منها سفينة نقل الحاويات (ألك) الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 144 حاوية بضائع وسلع مختلفة.