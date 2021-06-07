مفوضية الانتخابات تستلم صناديق اقتراع مقدمة عبر مشروع «بيبول»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 12:21 مساء
صناديق اقتراع مقدمة إلى مفوضية الانتخابات، 6 يونيو 2021، (صفحة المفوضية على فيسبوك)

استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمية من صناديق الاقتراع كجزء من الدعم الدولي مقدم عبر مشروع تعزيز الانتخابات من أجل ليبيا «بيبول».

يأتي هذا في إطار دعم المشروع لاستعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حسب بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين.

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ويستهدف مشروع «بيبول» المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذ أعمال صيانة للمرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز للانتخابات، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاحها حين تجرى في ديسمبر من العام الجاري.

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