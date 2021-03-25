اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبريطانيا لدعم مشروع «بيبول» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 02:03 مساء
مراسم اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبريطانيا لدعم مشروع «بيبول»، 25 مارس 2021، (مفوضية الانتخابات)

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية دعم مشروع «بيبول» في ليبيا، مع حكومة المملكة المتحدة، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري للمشروع الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، صباح اليوم الخميس، حيث وقع الاتفاقية مدير مكتب البرنامج جيراردو نوتو مع سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويستهدف المشروع تنفيذ أعمال صيانة للمرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز للانتخابات، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاحها حين تجرى في ديسمبر من العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أسترازينيكا»: لقاح الشركة المضاد لـ«كورونا» فعّال بنسبة 76%
دولى
القيادة العامة تنعى محمود الورفلي
ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة تونس غدا
رياضة محلية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحفز المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس
رياضة محلية
رسميا.. المنتخب الوطني يُواجه نظيره التونسي بالقميص الأحمر
رياضة محلية
الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط تدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل ...
عربى
محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021
ليبيا
المندوبة الأميركية تطالب بانسحاب «فوري» لكل القوات الأجنبية من ليبيا «دون ...
ليبيا
أسطورة تونس شكري الواعر يشيد بحسن استقبال الوفد التونسي في ليبيا
رياضة محلية
السني: جراح الليبيين لم تندمل منذ 2011.. وانسحاب القوات الأجنبية مطلب سيادي لا ...
ليبيا
تطورات الحالة الليبية في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم
ليبيا
كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الورفلي.. اغتيال غامض ينهي حياة ضابط مثير للأسئلة والجدل