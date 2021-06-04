افتتاح مركز الشرطة النموذجي بحي الأندلس في طرابلس الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 10:43 مساء
مركز شرطة حي الأندلس النموذي الذي سيجري افتتاحه يوم الأحد 6 يونيو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيسلم، بعد غد الأحد، مركز الشرطة النموذجي بحي الأندلس في طرابلس إلى مديرية الأمن ووزارة الداخلية بعد الانتهاء من تجهيزه.

وقالت البعثة في بيان إن ذلك سيجري خلال احتفالية يحضرها وزير الداخلية خالد مازن، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل، والأمين العام المساعد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليبيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت دينيس غانيون، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا «يوبام»، ناتالينا سي.

وأنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع «تعافي ليبيا» بدعم من الاتحاد الأوروبي مركز شرطة نموذجي في حي الأندلس ليكون مشروعاً رائدا في ليبيا يسعى إلى تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية الليبية، ودمج الممارسات الجيدة في إدارة الشرطة وتنظيم الشرطة المجتمعية الموجهة للمواطنين تحت سلطة الحكومة الوطنية.

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وأكدت البعثة أنه «تم تطوير مفهوم مركز الشرطة النموذجي من خلال سلسلة من المناقشات التي شارك فيها مستشارون فنيون للشرطة من مجموعة العمل الفنية المشتركة لسيادة القانون وقطاع الأمن، بما في ذلك وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ادارة الحدود الليبية برنامج الشرطة والأمن المشترك التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

 وأوضح البعثة أن مشروع «مركز الشرطة النموذجي» يجري تنفيذه في إطار برنامج «إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع مساحة الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية»، مشيرة إلى أن البرنامج ممول بقيمة 90 مليون يورو من نافذة شمال أفريقيا لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ لأفريقيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن «الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تعزيز حماية وصمود المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في ليبيا بشكل شامل مع دعم إدارة الهجرة المحسنة على طول طرق الهجرة في البلاد».

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