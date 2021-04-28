وزير الخارجية الإيطالي يكشف عن زيارة مرتقبة للدبيبة إلى روما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 05:46 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

كشف وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة إلى روما خلال الأيام القادمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال دي مايو الذي كان يتحدث في جلسة استماع برلمانية، إنه يجري التخطيط لزيارة الدبيبة و«نعتزم خلالها عقد منتدى أعمال للشركات الإيطالية لمواصلة زيادة فرصنا في التعاون الاقتصادي».

وذكر دي مايو للبرلمانيين الإيطاليين أنه «برزت فرضية» انخراط الشركات والمهارات الإيطالية في إعادة إعمار مطار بنغازي، وذلك خلال لقائه الأخير مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

ورأى دي مايو أن تعزيز الوجود الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا «سيكون ضروريا لإعادة تنشيط المشاريع المتوقفة بسبب عدم الاستقرار في البلاد»، والتي من بينها «المشروع الإيطالي للجانب الشرقي من الطريق الساحلي السريع الذي سيعبر البلاد بأكملها من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية».

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وسبق أن زار دي مايو ليبيا ثلاث مرات منذ مارس الماضي حيث التقى في الأولى رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ورافق في الزيارة الثانية نظيريه الألماني والفرنسي، وكانت الثالثة مع رئيس الوزراء ماريو دراغي.

كما زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش روما في 22 أبريل الجاري، وأجرت محادثات مع كل من وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين وتحدثت أمام البرلمان الإيطالي.

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