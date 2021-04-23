المنقوش أمام البرلمان الإيطالي: تواصلنا مع دول عدة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 09:13 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أمام البرلمان الإيطالي، 23 أبريل 2021، (موقع الوزارة الإلكتروني)

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تواصلت مع دول عدة للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، مشددة على ضرورة إخراج جميع المرتزقة من أجل تنفيذ بنود عملية برلين وخارطة الطريق التي توصل لها ملتقى الحوار السياسي في تونس وجنيف.

وأوضحت أن حكومة الوحدة «حازمة» في هذا الأمر لأن أمن ليبيا يعتمد على إخراج القوات والمرتزقة الأجانب، حسب كلمة ألقتها أمام مجلس النواب الإيطالي، اليوم الجمعة، ونشرها الموقع الإلكتروني للخارجية.

وأكدت المنقوش عمق العلاقات والصداقة التي تجمع بين ليبيا وإيطاليا، تجسدت بتوقيع معاهدة الصداقة قبل 13 عاما.

كما كشفت عن نيتها رفع طلب إلى الحكومة من أجل توصية مجلس النواب الليبي للسير قدما في خلق إطار ثنائي مع نظيره الايطالي، مضيفة أن هذا الأمر يحتاج الكثير من الوقت والجهد.

ونقلت المنقوش دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لنظيره الايطالي من أجل زيارة البرلمان الليبي؛ «لتدشين اللبنة الأولى في التعاون بين الهيئتين التشريعيتين».

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