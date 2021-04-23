ماذا دار في مباحثات المنقوش مع وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين؟ (صور)

وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش خلال مباحثات مع وزير الدفاع الايطالي لورينزو جويريني في العاصمة الإيطالية روما، 22 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الخميس بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، كما التقت الوزيرة عقب هذا الاجتماع مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني.

وحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «بحث الجانبان تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الايطالية الموقعة سنة 2008 خاصة اللجنة المشتركة و عودة الشركات الايطالية لتنفيذ المشاريع المتوقفة كطريق امساعد راس جدير، ومشروع مطار طرابلس العالمي، وفتح المجال الجوي بين البلدين وأيضا ملف الهجرة غير الشرعية».

وفي وقت سابق أمس الخميس، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الخارجية الايطالي القول أنه «شدد، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على إلتزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في عملية يقودها الليبيون».

وبدأت المنقوش زيارة إلى إيطاليا الخميس التقت خلالها مع عدد من المسؤولين الإيطاليين في زيارة في الأولى لمسؤول في حكومة الوحدة الوطنية إلى إيطاليا.

مباحثات المنقوش ووزير الدفاع الإيطالي

وخلال مباحثات المنقوش مع وزير الدفاع الإيطالي، جرى بحث «ملفات التعاون المشترك المتمثلة بالمستشفى العسكري الميداني في مدينة مصراتة وإمكانية ايفاد الطلبة الليبيين الدارسين بالكليات العسكرية إلى الأكاديميات العسكرية بإيطاليا»، حسب حكومة الوطنية.

في السياق نفسه، جري الحديث عن «الدعم المقدم من الجانب الايطالي في مجال ازالة الألغام وتدريب الكوادر الليبية في هذا التخصص، ودراسة توسيع هذا التعاون ليشمل مختلف مناطق ليبيا، وسبل تأمين الحدود البرية ودعم وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية»

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أنه أجرى «نقاشا بناء»، الخميس، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش «حول التزامنا بدعم عملية تحقيق الاستقرار» هناك.وشدد غويريني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب لقاء بالعاصمة الإيطالية روما مع المنقوش «يعد تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير الدفاع الايطالي لورينزو جويريني في العاصمة الإيطالية روما، 22 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو خلال مباحثات بمقر وزارة الخارجية الايطالية بالعاصمة روما، 33 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الخميس بمقر وزارة الخارجية الايطالية بالعاصمة روما، 33 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)