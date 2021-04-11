حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان الزنتان بالرجمة

حفتر يتوسط وفد مشايخ وأعيان الزنتان خلال استقبالهم في الرجمة. (القيادة العامة)

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، وفدًا من مشايخ وأعيان قبائل الزنتان في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وقالت القيادة العامة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وفد قبائل الزنتان أكد خلال اللقاء «على دعمهم الكامل لكل جهود القوات المسلحة التي تُبذل للقضاء على الإرهاب والمجرمين وكل مَن يحملون السلاح خارج سلطة الدولة». كما ثمن أيضًا دور المشير حفتر «الذي لا زال واقفًا في وجه كل التهديدات التي تتربص بالوطن».

وأضافت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر شكر من جهته كافة أعيان ومشايخ وأهالي قبائل الزنتان المجاهدة لدورها المفصلي في كل المراحل التي مرت على الوطن.