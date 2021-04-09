سرقة وتخريب مقر ديوان المحاسبة بسرت

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض مقر فرع ديوان المحاسبة في سرت إلى السرقة والعبث بمحتوياته مساء الخميس، على ما أفادت مصادر إدارية بالفرع.

وقالت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «عصابات مجهولة» هشمت المدخل الرئيسي للديوان بمقرة بمجمع المقرات الحكومية بالقرب من مجمع قاعات «واغادوغو» بسرت، وأضافت أنه تمت سرقة محتويات ومعدات إدارية والعبث بمحتويات المكاتب مع تهشيم أبواب عددة مكاتب.

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وهذه هي حالة السرقة الثالثة التي يتعرض لها فرع ديوان المحاسبة بسرت خلال عام واحد فحسب، فيما تعرضت مقار حكومية مثل هيئة الصحافة وقطاع الزراعة إلى السرقة والتخريب من قبل مجهولين.