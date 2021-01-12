تخريب وسرقة مقر السجل المدني الجديد بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 12 يناير 2021, 06:30 مساء

تعرض المبنى الجديد لمصلحة الأحوال المدنية (السجل المدني) بسرت لأعمال تخريبية، وسرقات من قبل مجهولين، على ما أفادت مصادر متطابقة من المصلحة وبلدية المدينة.

وقالت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المبنى، الذي تم تجهيزه وصيانته بالكامل أخيرًا، تعرض للتخريب والسرقة، حيث تم تهشيم عدد من أبوابه الرئيسية، وسرقة أسلاك ومعدات كهربائية وفنية تخص السجل المدني سرت.

- صيانة مقر السجل المدني في سرت

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر السجل المدني بسرت إلى السرقة والتخريب، حيث عرف المقر خلال السنوات القليلة الماضية عديد السرقات وأعمال التخريب.

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