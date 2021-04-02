رئيس الأركان والملحق العسكري الفرنسي يبحثان آفاق التعاون بين ليبيا وباريس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 03:49 مساء
من لقاء رئيس الأركان والمحلق العسكري الفرنسي, 2 إبريل 2021. (صفحة الجيش الليبي على فيسبوك)

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، مع الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد آفاق التعاون العسكري بين الجيشين الليبي والفرنسي.

كما ناقش اللقاء، الذي عقد اليوم بالقاعدة البحرية أبوستة بطرابلس وبحضور رؤساء الأركان النوعية، ومدراء الإدارات الرئيسية للجيش الليبي، النظر وتفعيل العقود القديمة في مجالات التدريب المختلفة، بحسب ما نشرته صفحة الجيش الليبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

الحداد يبحث مع سفيرة فرنسا التعاون العسكري

جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة، من لقاء الحداد مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين؛ لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات.

وحضر لقاء الحداد والسفيرة، الملحق العسكري الفرنسي العقيد توماس بيارد، في مقر وزارة الدفاع بطرابلس.

من لقاء رئيس الأركان والمحلق العسكري الفرنسي, 2 إبريل 2021. (صفحة الجيش الليبي على فيسبوك)
من لقاء رئيس الأركان والمحلق العسكري الفرنسي, 2 إبريل 2021. (صفحة الجيش الليبي على فيسبوك)
من لقاء رئيس الأركان والمحلق العسكري الفرنسي, 2 إبريل 2021. (صفحة الجيش الليبي على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق تاريخي لأحد مؤشرات البورصة الأميركية
اقتصاد
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الكشف عن اتصالات إيطالية ليبية لتوقيع اتفاقية في مجال الطاقة تخص فزان
ليبيا
مفاوضات سرية بين برشلونة ووكيل هالاند
رياضة عالمية
رئيس «المسابقات» يكشف لـ«الوسط» آخر تطورات استئناف الدوري الليبي الممتاز.. ...
رياضة محلية
موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المعدل الأمثل لتناول القهوة يوميًّا