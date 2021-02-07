فصل الكهرباء عن 4 مناطق جنوب طرابلس لمدة 8 ساعات بسبب الصيانة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 08:40 مساء
أعمال الصيانة على خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف. (الشركة العامة للكهرباء)

نبهت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، إلى فصل التيار عن أربع مناطق جنوب طرابلس غدًا الإثنين لمدة ثماني ساعات؛ لإجراء أعمال صيانة وشد موصلات، داعية سكان تلك المناطق إلى أخذ العلم بذلك.

وأهابت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بالمستهلكين وقاطني مناطق «وادي الربيعالمنارة – بئر التوتة – خلة الفرناج» بأن فصل التيار سيستمر غدًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأوضحت الشركة أن فصل التيار يهدف إلى تمكين الفرق الفنية من شد الموصلات، واستكمال أعمال الصيانة اللازمة للخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف (التبة – شرق طرابلس) (شرق طرابلس – أبو عرقوب).

وأكدت الشركة أن شد الموصلات واستكمال أعمال الصيانة يتطلب فصل دائرة (التبة – أبو عرقوب) وعزل محطة التبة جهد 220/30/11 ك.ف بالكامل لتأمين موقع العمل.

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