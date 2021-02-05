القوات البحرية تنقذ 257 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 03:19 مساء
إنقاذ 257 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط, 4 فبراير 2021. (القوات البحرية)

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، عن إنقاذ 257 مهاجرا غير شرعي خلال ست عمليات إنقاذ ناجحة، الذين تم إنزالهم في طرابلس وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم.

وبحسب الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، في بيان اليوم، فإن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ قام خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بست عمليات إنقاذ ناجحة في منطقة البحت والإنقاذ اللبيبة، أسهمت في إنقاذ 257 مهاجرا غير شرعي، منهم 22 امرأة و205 رجال، و30 طفلا.

ووفق البيان، تم الإنزال من قبل الزورق فزان والزورق أوباري في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين، مشيرا إلى أنه تم تسليمهم إلى شرطة الهجرة غير الشرعية.

إنقاذ 257 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط, 4 فبراير 2021. (القوات البحرية)
إنقاذ 257 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط, 4 فبراير 2021. (القوات البحرية)
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