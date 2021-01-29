تسجيل 7027 ولادة بمركز طبرق الطبي

مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

كشفت رئيس قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي، الدكتورة إيناس يحيى، عن تسجيل 7027 ولادة بالمركز منها 5967 ولادة طبيعية، و1105 قيصرية.

وأوضحت يحيى أن المركز سجل أيضا 387 حالة إجهاض، و33 توأما و2518 دخولا للقسم، فضلا عن تسجيل 34 وفاة داخل وخارج الرحم، و45 ولادة مقعدية.

وقالت إن قسم النساء والتوليد بمركز طبرق الطبي، يستقبل الحالات الطارئة وشبه الطارئة فقط، نظراً للظروف التي مرت بها البلاد من جائحة «كورونا» ونقص الإمكانيات.

وأوضحت أن 10800 حالة ترددت على العيادة الخارجية للقسم، فيما تم تسجيل 33 عملية استئصال رحم مع المبايض بطني (ورم أو نزيف)، وحالتي استئصال رحم مهبلي.