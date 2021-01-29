تسجيل 7027 ولادة بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 29 يناير 2021, 06:34 مساء
مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

كشفت رئيس قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي، الدكتورة إيناس يحيى، عن تسجيل 7027 ولادة بالمركز منها 5967 ولادة طبيعية، و1105 قيصرية.

وأوضحت يحيى أن المركز سجل أيضا 387 حالة إجهاض، و33 توأما و2518 دخولا للقسم، فضلا عن تسجيل 34 وفاة داخل وخارج الرحم، و45 ولادة مقعدية.

وقالت إن قسم النساء والتوليد بمركز طبرق الطبي، يستقبل الحالات الطارئة وشبه الطارئة فقط، نظراً للظروف التي مرت بها البلاد من جائحة «كورونا» ونقص الإمكانيات.

وأوضحت أن 10800 حالة ترددت على العيادة الخارجية للقسم، فيما تم تسجيل 33 عملية استئصال رحم مع المبايض بطني (ورم أو نزيف)، وحالتي استئصال رحم مهبلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في نسخته الـ46.. عجلة الدوري الليبي الممتاز تعود إلى الدوران وسط غياب الكبار
رياضة محلية
«الأدوية الأوروبية» تعلق على وفاة عشرات الأشخاص بعد تلقي لقاح «فايزر»
دولى
الكاظمي يعلن مقتل «نائب الخليفة» في تنظيم «داعش»
عربى
شكوك حول فعالية لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن.. ونسخة «كورونا» الجنوب أفريقية ...
دولى
بدء تحقيق خبراء منظمة الصحة بشأن مصدر «كورونا» في ووهان
دولى
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«رويترز»: غضب في الصومال لإرسال شبان سرا للخدمة العسكرية في إريتريا
عربى
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
ضواحي الموصل ملاذ لسكان مدينتها القديمة المدمرة
عربى
6 شخصيات تتنافس على كرسي اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«كيوبس» يكتشف «الرقصة الكونية» لـ5 كواكب خارجية
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن