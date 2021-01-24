تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في سبها و41 حالة شفاء

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و41 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

وتسلم مختبر المركز الوطنى للأمراض فرع سبها، أمس، 55 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 43 عينة، فيما تأكدت إصابة 12 حالة، منها 10 جديدة وحالتان مخالطتان.

وأوضح بيان المركز السبت، أن حالة الوفاة المسجلة كانت من الشاطئ.

فيما توزعت حالات الإصابة على سبها، والتي سجلت 3 حالات جديدة، والشاطئ بحالتين جديدتين، والغريفة 7 حالات، منها 5 جديدة وحالتان مخالطتان.