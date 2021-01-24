تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في سبها و41 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 10:09 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و41 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

وتسلم مختبر المركز الوطنى للأمراض فرع سبها، أمس، 55 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 43 عينة، فيما تأكدت إصابة 12 حالة، منها 10 جديدة وحالتان مخالطتان.

وأوضح بيان المركز السبت، أن حالة الوفاة المسجلة كانت من الشاطئ.

فيما توزعت حالات الإصابة على سبها، والتي سجلت 3 حالات جديدة، والشاطئ بحالتين جديدتين، والغريفة 7 حالات، منها 5 جديدة وحالتان مخالطتان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تبدأ حملة تطعيمات ضد «كورونا» الأحد
عربى
طلعت يوسف يتسلم مهمته مع «الأهلي طرابلس» ويشرح أهداف التجربة الثالثة
رياضة محلية
زعيمان قبليان يقاضيان الرئيس البرازيلي بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»
دولى
إيرادات النفط في ليبيا تسجل مستويات قياسية في ديسمبر الماضي بـ1.115 مليار دولار
ليبيا
في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
مئات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة
عربى
«كاف» يرفض الطعن الليبي.. والشلماني يهدد بالتصعيد لـ«فيفا» عبر محامٍ مصري
رياضة محلية
وفاة الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما
دولى
أسر ومنظمات في تونس ترفع صوتها ضدّ «الاعتقالات العشوائية»
عربى
كيف يؤثر «كورونا» نفسيا في المتعافين؟
طب وصحة
الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: قد نتوصل في بوزنيقة إلى اعتماد آلية ومعايير الترشح ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: اكتشاف أكبر ديناصور