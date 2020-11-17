المشري يدعو الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في خلق تنمية اقتصادية بالدول الأفريقية للحد من الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 08:57 مساء
لقاء المشري والسفير الأوروبي. الثلاثاء 17 نوفمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في خلق تنمية اقتصادية بالدول الأفريقية، التي تعد منبعا للهجرة غير الشرعية للحد من الظاهرة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

جاءت دعوة المشري خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري والسفير الأوروبي ناقشا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ومسارات الحوار الليبي المفتوحة وسبل إنجاحها، ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف أن النقاش تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها، حيث أوضح المشري للسفير الأوروبي «أن ليبيا هي دولة عبور وليست مصدرة للمهاجرين، وأن على الاتحاد الأوروبي المساعدة في خلق تنمية اقتصادية في الدول الأفريقية التي تعتبر منبع المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا للحد من هذه الظاهرة».

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وأجرى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم لقاءات في العاصمة طرابلس رفقة قائد عملية «إيريني» شملت كلا من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، والمفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ووزارة الدفاع، صلاح الدين النمروش.

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