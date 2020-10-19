توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وجنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 12:58 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1159 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 599 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيًا بـ119 حالة، ثم جنزوز بـ45 حالة، و40 حالة في غريان، و35 حالة في صبراتة، و34 حالة في الزاوية المركز، و27 حالة في الجفارة، و25 حالة في الزنتان، و21 حالة في كل من الماية والنواحي الأربع، و20 حالة في بنغازي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

واكتُشفت 18 حالة في كل من بني وليد وزليتن، و13 حالة في كل من الزاوية الغرب والخمس، و12 حالة في ظاهر الجبل، و9 حالات في القلعة، و7 حالات في كل الزاوية الجنوب وغدامس والقره بوللي وسبها، و6 حالات في كل من السبيعة وزوارة وسواني بني آدم.

إضافة إلى 5 حالات في كل من خليج السدرة ويفرن والعواتة وترهونة، و4 حالات في كل من المعمورة والرجبان وقصر الأخيار، وحالتين في كل من العوينية ورقدالين ووادي عتبة وصرمان، وحالة واحدة في كل من تراغن وتازربو ووازن ومسلاتة.

وتماثل للشفاء 373 مصابًا، منهم 264 حالة في طرابلس، و25 حالة في بني وليد، و29 حالة في غريان، وحالتان في السدرة، و16 حالة في النواحي الأربع، و13 حالة في الزاوية المركز، و9 حالات في الزاوية الغرب، و4 حالات في زليتن، و10 حالات في الزنتان، وحالة في العجيلات، في حين توفي 7 مصابين، منهم حالة في النواحي الأربع، وحالتان في كل من غريان ومصراتة والعجيلات.

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