سعيد يسلم أوراق الاعتماد لسفير تونس الجديد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 08:08 مساء
الرئيس قيس سعيد يتوسط سفيري تونس الجديدين لدى ليبيا وفرنسا عقب تسليم أوراق الاعتماد. (الرئاسة التونسية)

قالت الرئاسية التونسية، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، سلّم اليوم الجمعة، أوراق اعتماد كل من الأسعد عجيلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى دولة ليبيا، ومحمد كريم الجموسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.

وأوضحت الرئاسة التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أوراق اعتماد السفيرين الجديدين جرى تسليمها خلال موكب رسمي أقيم بقصر قرطاج مع أدائهما القسم أمام رئيس الجمهورية، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

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وأكد الرئيس قيس سعيد بالمناسبة أهمية الدور الموكول لسفراء تونس وممثليها في مختلف العواصم، مجددا دعوته إلى «تنزيل قيمة العمل الدبلوماسي منزلة العقيدة من أجل خدمة الوطن وحمايته والذود عنه».

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