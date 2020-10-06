بدء أعمال صيانة وترميم متحف بني وليد لإعادة افتتاحه أمام الزوار

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 07:23 مساء
مدخل متحف بني وليد. (الإنترنت)

بدأت إدارة متحف بني وليد في أعمال الصيانة والترميم لعدة أجزاء من المتحف الواقع بوسط المدينة، استعدادا لإعادة افتتاحه أمام الزوار.

وأوضح المشرفون على الصيانة لـ«بوابة الوسط» أنهم قاموا بتقييم الأضرار التي تعرض لها متحف بني وليد جراء الحروب والعوامل الطبيعية قبل البدء في أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة.

وأضاف المشرفون أن أعمال الصيانة والترميم تجري تحت إشراف مصلحة الآثار الليبية، حيث ستجري صيانة خطوط الكهرباء وطلاء الجدران وإزالة العبارات من عليها وصيانة الحديقة الأمامية بنسبة تتجاوز الـ50‎‎%.

ويعتبر متحف بني وليد من المتاحف المهمة في ليبيا، إذ يضم آثارا لأهم الحضارات في ليبيا، من التاريخ الليبي القديم والعصور المختلفة، والتي منها عصور ما قبل التاريخ والعصر الفينيقي والعصر الروماني والعصر البيزنطي والعصر الإسلامي.

وافتتح المتحف في سبتمبر 1999، ويضم 12 قاعة وكل قاعة منها مخصصة لعرض عصر من العصور المختلفة، كما تعرض أهم الآثار والمقتنيات التي جلبت من الأودية المختلفة بالمنطقة.

وتعرض المتحف خلال الفترة الماضية لعمليات اقتحام من قبل مجموعة مجهولة قامت بأعمال تخريبية فيه، ليتم بعد ذلك إقفاله نهائيا.

أعمال الصيانة والترميم بمتحف بني وليد. (الإنترنت)
أعمال الصيانة والترميم بمتحف بني وليد. (الإنترنت)
أعمال الصيانة والترميم بمتحف بني وليد. (الإنترنت)
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