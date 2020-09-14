عقيلة يلتقي رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي ويناقش معه «الإسراع في حل الأزمة»

عقيلة صالح خلال لقائه مع الوفد المصري المكلف الملف الليبي برئاسة اللواء أيمن بديع، القبة، 14 سبتمبر 2020 (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صباح اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة القبة، رئيس اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي اللواء أيمن بديع والوفد المرافق له، وناقش معه سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيا.

وتناول الطرفان الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الإطراف المعنية للعمل على ذلك، حسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وزار عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، القاهرة، الأسبوع الماضي، واجتمعوا مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة اللواء بديع.

بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا

بن شرادة: لقاءاتنا بالقاهرة «موفقة جدا» وناقشنا تفعيل خطوط الطيران مع المنطقة الغربية

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أمس الأحد، إن الزيارة إيجابية وموفقة للغاية، موضحا أن الوفد الليبي ناقش «تفعيل خطوط الطيران مع المنطقة الغربية وتنظيم العمالة المصرية وترتيب اجتماع بين الوزراء المختصين بالخصوص».

كما تطرقت الزيارة إلى تسهيل إجراءات التأشيرة والانسياب الاقتصادي بين البلدين وترتيب اجتماع للغرف التجارية من الطرفين، كما تمت مناقشة آلية مساعدة الليبيين المهاجرين في مصر بقطاعات التعليم والقطاعات الخدمية».

وأضاف بن شرادة: «هناك تجاوبا كبيرا من الجانب المصري بالخصوص، والمشاركين في الاجتماعات اتفقوا على استمرار المشاورات، كما أكد أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس أنهم سيعملون مع الجانب المصري لالتئام المجلس ليجتمع الجميع تحت قبة برلمانية واحدة».