106 إصابات بفيروس كورونا و6 وفيات في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 01:03 صباحا
أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – الواحات، تسجيل 106 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 6 حالات وفاة في مركز العزل.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أنها سحبت 306 عينات الإثنين، ظهر منها  106حالات موجبة مؤكدة، منها 86  من مدينة جالو، و12 من مدينة أوجلة، و7 من إجخرة، وحالة من الحقول النفطية، موضحة أن 3 من هذه الحالات أجانب.

وبحسب البيان فإن 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية.

ولفت البيان إلى تسجيل 6 حالات وفاة في مركز العزل، منها 3 حالات من جالو وحالة من أوجلة، وحالة من أجخرة، وحالة لشخص أجنبي.

وأوضحت اللجنة أنه تم سحب 45 عينة أمس، و17 عينة اليوم، وهي تحت الإجراء في مختبر مركز بنغازي الطبي.

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