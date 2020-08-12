«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 12:56 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح شمالية غربية نشطة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة مساء اليوم الأربعاء على ساحل طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، عدا عند ساحل رأس لانوف، الذي من المحتمل أن تظهر به شبورة مائية صباح الغد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية، تتحول غدا إلى شرقية على ساحل طرابلس وجنوبية شرقية على ساحل الخمس، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ الى خفيف الموج.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.
- الرياح بحرية على ساحل رأس لانوف، وغدا على ساحل الخليج وبنغازي، وشمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على ساحل طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وقليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة صباح الغد على ساحل رأس لانوف؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.

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