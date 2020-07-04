الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 01:49 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك بفارق خمسة قروش عن السعر الذي أغلقت عليه السوق الخميس الماضي.

ووصل سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.70 دينار من 5.65 دينار، بينما استقر اليوور عند 6.30 دينار، السبت، وهو السعر ذاته المسجل في تعاملات الخميس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وارتفع الجنيه الاسترليني بنحو تسعة قروش ليبلغ 7.07 من 6.98 دينار. وفي الوقت ذاته صعدت الليرة التركية قرشا واحدا، لتسجل اليوم 0.84 دينار، وزاد الدينار التونسي ثلاثة قروش، ليسجل 2.01 دينار ليبي من 1.98 دينار، المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع.

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