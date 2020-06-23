سحب مسحات أنفية من العائدين إلى طبرق للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 07:47 مساء
فرق الرصد بطبرق أثناء سحبها مسحات أنفية من العائدين من الخارج، 23 يونيو 2020. (إدارة الخدمات الطبية طبرق)

سحبت فرق الرصد والاستجابة السريعة التابعة للجنة مكافحة وباء «كورونا» ببلدية طبرق، اليوم الثلاثاء، العينات والمسحات الأنفية من المواطنين العائدين من الخارج البالغ عددهم 185 مواطنا، والمحجورين في فندق دار السلام المعتمد كمقر للعزل الصحي، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وقالت إدارة الخدمات الصحية طبرق في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الخطوة المقبلة التي ستعتمدها لجنة مكافحة «كورونا» بالمدينة ستتحدد بعد بعد ظهور نتائج العينات للمرة الثانية ومقارنتها بنتائج الأولى.

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يشار إلى غلق حدود مدينة طبرق من بوابة وادي السهل غربا إلى بوابة بطرونة جنوبا اعتبارا من، الجمعة الماضي، إلى حين إشعار آخر، وذلك بناء على قرار من رئيس المجلس التسييري لبلدية المدينة، فرج بوالخطابية.

فرق الرصد بطبرق أثناء سحبها مسحات أنفية من العائدين من الخارج، 23 يونيو 2020. (إدارة الخدمات الطبية طبرق)
فرق الرصد بطبرق أثناء سحبها مسحات أنفية من العائدين من الخارج، 23 يونيو 2020. (إدارة الخدمات الطبية طبرق)
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