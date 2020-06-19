غلق حدود مدينة طبرق اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 01:18 صباحا
مقر مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، في وقت متأخر الخميس، تعليماته بإغلاق حدود المدينة من بوابة وادي السهل غربًا إلى بوابة بطرونة جنوبًا اعتبارًا من السادسة صباح، الجمعة، إلى حين إشعار آخر.

وأشار بيان صادر عن المجلس البلدي طبرق، ومنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى  صدور تعليمات بتعاون القوات المسلحة والأمن لقفل هذه التمركزات، مطالبًا رئيس لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بعقد اجتماع عاجل بالخصوص.

وأشار بوالخطابية إلى كتاب رئيس اللجنة الاستشارية، الدكتور فرج الجالي، الذي طالب البلدية، ومديرية الأمن، بضرورة إغلاق مداخل مدينة طبرق بصورة عاجلة؛ نظرًا لخطورة الوضع الحالي في المدن المجاورة، حسب البيان.

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