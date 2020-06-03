«تايمز أوف مالطا»: الاتحاد الأوروبي يحاول طمأنة روسيا بشأن «إيريني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 10:20 صباحا
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل، (أرشيفية: الإنترنت)

قال موقع «تايمز أوف مالطا» إن الاتحاد الأوروبي حاول طمأنة روسيا بشأن عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد لتنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأشار الموقع إلى عقد «اجتماع مغلق أمس الثلاثاء لممثلي الاتحاد مع نظرائهم في موسكو في هذا الخصوص، بطلب من روسيا»، والذي يأتي بعد اعتراض سفينة حربية فرنسية ناقلة نفط قبالة سواحل طبرق.

وفي 28 مايو الماضي، صرح أربعة دبلوماسيين غربيين لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية بأن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية أوقفت ناقلة نفط وهي في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء ليبي شرقي، و«منعتها من الوصول إلى وجهتها وتركها في عرض البحر لمدة أسبوع تقريبا».

اقرأ أيضا: «بلومبيرغ»: البحرية الفرنسية توقف ناقلة نفط متجهة إلى شرق ليبيا

وقال دبلوماسيون لـ«تايمز أوف مالطا»، إن اعتراض ناقلة النفط كان موضوعا رئيسيا للنقاش خلال جلسة الثلاثاء، إذ أوضح أحدهم أن اعتراض شحنات النفط غير القانونية يمثل أولوية أقل لمهمة «إيريني» من السيطرة على الأسلحة غير القانونية، «التي أجرت لها السفن الأوروبية نحو 50 عملية تفتيش على سفن أخرى قبالة سواحل ليبيا منذ أوائل أبريل».

أوروبا تلتزم باحترام حظر توريد الأسلحة
وأشار دبلوماسي، لم يسمه الموقع المالطي، إلى تكرار الاتحاد «التزام الدول الأوروبية باحترام الحظر (على الأسلحة والنفط) ضمن القواعد الصارمة لقرارات مجلس الأمن الدولي»، كما لفت آخر إلى أن روسيا هي عضو مجلس الأمن الوحيد الذي «أثار مخاوف بشأن عملية إيريني».

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن على التفويض الذي صاغته عملية برلين في 9 يونيو، وفي حين تنفي موسكو «تقديم أسلحة وقوات مرتزقة» لقوات القيادة العامة، تشدد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على «ضرورة امتثال إيريني للقرار الذي يجيزها»، داعية إلى «عدم الانحياز» وتجديد أي خلل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان