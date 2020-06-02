تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم الثلاثاء, عن تسجيل 14 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المركز أن من بين حالات الإصابة الجديدة بالفيروس «10 حالات موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها» و«حالة موجبة جديدة من مدينة طرابلس» و«حالتين موجبة جديدة سجلت داخل مدينة مصراتة لمواطنين من مدينة سبها عادوا إلى مصراتة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر»، و«حالة جديدة من مدينة زليتن».

وبهذه لإحصائية يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في ليبيا إلى 182 حالة من بينها 125 حالة نشطة، و5 حالات وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 52 حالة.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنون المقيمين في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

ودعا المركز المواطنين إلى التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وأكد أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة له تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.