حاولوا تفكيكها.. إصابة 7 أشخاص انفجرت فيهم 3 ألغام بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 11:20 مساء
مصاب من فريق نزع الألغام. (مركز الطب والدعم الميداني)

قال مركز الطب الميداني والدعم، إن 7 أشخاص من فريق نزع الألغام أصيبوا اليوم، بجروح بين متوسطة وبليغة، نتيجة انفجار 3 ألغام بشكل متتالي في طريق المطار.

وبحسب بيان للمركز اليوم، فإن أعضاء المستشفى الميداني بطريق المطار اليوم، قاموا بإسعاف فريق مكافحة الألغام الذي تعرض لانفجار 3 ألغام بشكل متتالي، كان الفريق بصدد تفكيكها، مما تسبب في إصابة 7 أسخاص بإصابات متفاوتة بين بليغة وبسيطة.

وأوضح أنه تم تم إحالة الحالات للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بسبب الألغام والمفخخات..قنونو يكلف الشرطة العسكرية بإغلاق مناطق محاور القتال أمام المواطنين

وقبل أسبوع، كلف الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، الشرطة العسكرية والهندسة العسكرية بإغلاق الأحياء التي استولت عليها قوات حكومة الوفاق بمحاور القتال أمام الجميع، وعدم السماح للمواطنين بدخولها «مهما كانت الأسباب»، مؤكدًا أن جميع هذه المناطق لازالت مناطق عمليات عسكرية ممنوع الاقتراب منها.

ولفت قنونو إلى مصرع مدنيين اثنين، بعد رجوعهما لتفقد منزليهما بمنطقتي صلاح الدين والمشروع جنوب طرابلس، إثر انفجار ألغام فيهما.

وقال إن تلك الأحياء «مليئة بالألغام والمفخخات»، مشيرًا إلى أن فرق الهندسة العسكرية وإدارتي الهندسة العسكرية والكيمياء التابعتين لرئاسة الأركان العامة تعمل على مسحها وتأمينها.

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